CR Capital peilt Gewinnanstieg an

CR Capital schließt das Jahr 2020 mit einem Gewinn von 51,2 Millionen Euro ab. Auf EBITDA-Basis ist ein Gewinn von 61,2 Millionen Euro angefallen. Die Gesamtleistung liege bei 154 Millionen Euro, so das Immobilien-Unternehmen am Montag.Man wolle das Jahresergebnis in 2021 um einen zweistelligen Prozentsatz steigern, so CR Capital zum Ausblick.Bereits in der vergangenen Woche kündigte CR Capital für das Geschäftsjahr 2020 ...