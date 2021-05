Beim Tübinger Impfstoffhersteller CureVac wartet man nach wie vor auf die Zulassung des Impfstoffs CVnCoV durch die Europäische Arzneimittelagentur EMA. Die ersten Zwischenergebnisse sind durchweg positiv, doch es fehlt an ausreichend Daten, um wirklich signifikante Aussagen zu treffen. Da die Wall Street heute aufgrund des Memorial Days geschlossen hat, sind neue Impulse frühestens morgen zu erwarten.

Als CureVac am Freitagabend in einer Pressemitteilung die positiven Zwischenergebnisse der finalen Phase-III-Studie veröffentlichte, hatten die allermeisten Börsen schon geschlossen. CureVac hatte sich an der Nasdaq mit einem Schlusskurs von 111,48 US-Dollar nahezu unverändert ins Wochenende verabschiedet. Eine Reaktion auf die neuesten Untersuchungen ist also frühestens am Dienstag zu erwarten.

