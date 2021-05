CureVac mit zwei entscheidenden Vorteilen!

Zum einen wird für die Herstellung einer Dosis wesentlich weniger Impfstoff benötigt. Denn während bei BioNTech 30 Mikrogramm nötig sind, werden für eine CureVac-Dosis lediglich zwölf Mikrogramm benötigt. Damit dürfte der Vorteil der Mengenproduktion auf Seiten der Tübinger liegen.

Anleger-Tipp: Eine komplette Analyse der Impfstoff-Aktien können Sie hier nachlesen.

Darüber hinaus hat der neue Impfstoff einen weiteren ganz entscheidenden Vorteil. Denn während beispielsweise das Vakzin von BioNTech extrem gekühlt werden muss, was Lagerung und Transport enorm erschwert, kann der Impfstoff von CureVac monatelang ganz einfach im Kühlschrank gelagert werden.

Auch an der Börse hat CureVac die Nase vorn!

An der Börse hat CureVac seine beiden größten Widersacher in den vergangenen Tagen bereits abgehängt. Zwar präsentierten sich zuletzt auch die Anteilsscheine von BioNTech und Moderna wieder fester, aber CureVac stellt alles in den Schatten. Ein Anstieg von fast 25 Prozent in nur zehn Tagen ist absolut bemerkenswert!

Bleibt BioNTech auch im Juni seiner Favoritenrolle treu? Oder holt CureVac in den nächsten Wochen weiter auf? Wir haben die Aktien der führenden Impfstoffhersteller für Sie analysiert und zeigen Ihnen die größten Favoriten und die Sorgenkinder. Die Sonderstudie können Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.