Und täglich grüßt das Murmeltier – so oder so ähnlich dürften zahlreiche Nel ASA-Aktionäre heute Morgen beim Blick auf die Kurstafel reagiert haben. Denn nach dem starken Wochenausklang starteten die Norweger die neue Woche direkt mit abermals großen Verlusten. Auf der Handelsplattform Tradegate sackte der Kurs unmittelbar nach der Eröffnung auf nur noch 1,74 Euro. Fast fünf Prozent weniger als am Freitag in der Spitze für die Aktie gezahlt wurden. Doch dann…

Im Tagesverlauf kämpfte sich Nel ASA Schritt für Schritt wieder nach oben. Am Ende konnte die Aktie einen Großteil der Abschläge schon wieder wett machen und schloss im Bereich von 1,79 Euro und damit in unmittelbarer Nähe des Freitagsschlusskurses. Damit hat Nel erneut die Hürde von 1,80 Euro vor der Brust. Gelingt auch hier jetzt der Aufwärtsbreak, dürfte es im nächsten Schritt um die vor allem psychologisch wichtige Marke von zwei Euro gehen.

Gelingt Nel also der Sprung über die Hürde von 1,80 und dann auch über 2 Euro? Und wie weit geht es dann nach oben? Was passiert, falls die Kurse am Ausbruch scheitern? Genau um diese Fragen geht es in unserer großen Nel ASA-Analyse, die Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken.