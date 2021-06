Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Nikola Motors, Rivian, Tesla, Amazon, Goldman Sachs – SPACs bringen frischen Wind in den E-Automobil-Markt E-Autohersteller befinden sich weiter im Fokus von Investoren. Nikol erntet Kritik nach Veröffentlichung der Prämienzahlungen an Führungskräfte für das Jahr 2020. Tesla-Konkurrent Rivian könnte schon bald per SPAC an die Börse gehen. Der …