Your Family Entertainment startet ein kleines Programm Bei Your Family Entertainment gibt es ein kleines Aktienrückkaufprogramm. Man will bis zu 10.000 Aktien zurückkaufen. Das Programm endet am 21. Juni. Bei einem aktuellen Kurs von 1,27 Euro hat das Programm ein Volumen im sehr niedrigen fünfstelligen …