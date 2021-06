SANDPIPER Digital Payments AG gibt Unterschreiten der Meldeschwelle bei Portfolio-Unternehmen InterCard AG Informationssysteme bekannt

Verwässerung der Beteiligungsquote an der InterCard AG Informationssysteme von 50,9% auf neu 46,8%.

InterCard AG Informationssysteme führt Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage durch

InterCard AG Informationssysteme stockt Anteile an Tochtergesellschaft Polyright von 61,03% auf 100% durch Ausgabe von 161.663 neuen Aktien auf

St. Gallen, 31. Mai 2021 - SANDPIPER Digital Payments AG (BX Berne eXchange, Ticker: SDPN, www.sandpiper.ch, ISIN: CH0510341644) veröffentlicht das Unterschreiten der Meldeschwelle von 50% an einer Tochtergesellschaft.In der Pressemitteilung der InterCard AG Informationssysteme heißt es:>>Die InterCard AG Informationssysteme stockt ihre Anteile an der schweizerischen Tochtergesellschaft Polyright von 61,03% auf 100% auf. Die Übernahme der Anteile erfolgt im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage durch Ausgabe von 161.663 neuen Aktien aus dem genehmigten Kapital und unter Ausschluss des Bezugsrechts. Die neuen Aktien sind ab dem 1.1.2021 gewinnanteilsberechtigt.Die Kapitalerhöhung wird zum Handelsregister angemeldet und ist noch nicht eingetragen. Nach Eintragung der Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der InterCard AG Informationssysteme von heute EUR 1.859.000 um EUR 161.663 auf EUR 2.020.663, eingeteilt in 2.020.663 nennwertlose Stückaktien.Die Übernahme erfolgt im Rahmen der bereits angekündigten weiteren Integration der Unternehmen von InterCard. So soll Polyright im weiteren Jahresverlauf mit der zweiten schweizerischen 100-prozent-Tochter Multi-Access fusioniert werden. Die angekündigte Verschmelzung der deutschen Tochtergesellschaft Multicard mit der InterCard GmbH Kartensysteme wurde vor kurzem in das Handelsregister eingetragen.