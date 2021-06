Balixafortide von Polyphor zeigt in präklinischen COVID-19-Studien eine konsistente antivirale und entzündungshemmende Doppelwirkung

- Balixafortide zeigte in einem 14-tägigen Laborversuch (CPE) eine deutliche antivirale Wirkung, die sich von der von Remdesivir unterschied

- Die Behandlung mit Balixafortide als Einzelwirkstoff zeigte eine statistisch signifikante Reduktion der Viruslast von SARS-CoV-2 in einer Tierstudie

- In dieser In-vivo-Studie reduzierte Balixafortide COVID19-relevante Entzündungsmarker, die beim Menschen mit schwerem Krankheitsverlauf und Sterblichkeit korrelieren

- Polyphor konnte mehrere nicht-klinische akademische Kooperationen mit führenden wissenschaftlichen Einrichtungen eingehen und prüft die Machbarkeit einer klinischen Proof-of-Concept-Studie der Phase II bei Patientinnen und Patienten mit schweren COVID-19-Infektionen

- Telefonkonferenz zur Diskussion dieser Ergebnisse und der COVID-19 Behandlungslandschaft mit 3 renommierten wissenschaftlichen Experten am 10. Juni um 14.00 Uhr CET

Polyphor AG (SIX: POLN), ein forschungsorientiertes Schweizer biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung neuartiger Moleküle in den Bereichen Onkologie und antimikrobielle Resistenz konzentriert, gab heute bekannt, dass sein CXCR4-Antagonist Balixafortide in COVID-19-bezogenen Forschungsstudien in klinisch relevanten Konzentrationen eine antivirale und entzündungshemmende Doppelwirkung zeigte.

Balixafortide ist ein wirksamer und selektiver Blocker von CXCR4, der sich derzeit auch in der Phase-III-Entwicklung in Kombination mit Eribulin bei Patientinnen mit metastasiertem HER-2 negativem Brustkrebs befindet. Ergebnisse aus dieser Phase-III-Studie werden für die objektive Ansprechrate (Objective Response Rate, ORR) Ende des zweiten Quartals und für das progressionsfreie Überleben (Progression Free Survival, PFS) im 4. Quartal 2021 erwartet.