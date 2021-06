Am kommenden Sonntag wählt Sachsen-Anhalt seinen Landtag neu. Der MDR stellt sechs Tage vor der Wahl die sechs Spitzenkandidaten in die „MDR Wahlarena“. Und weil diese Sendung live ist, gab es sogar eine Stunde zuvor eine Generalprobe mit Kandidaten-Darstellern. Einige wenige Zuschauer sollen mit ihren Fragen an die Vertreter der Parteien später live zugeschaltet werden.

Der Beitrag MDR-Wahlarena Sachsen-Anhalt – beispielhafte Streitkultur aller Kandidaten erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Alexander Wallasch.