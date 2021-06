Krypto-Kunst Mit NFTs in virtuelle Kätzchen und digitale Kunst investieren

Non-fungible Tokens (NFTs), also digitale Echtheitszertifikate, erleben gerade einen Hype in der Kunstszene. Doch was steckt dahinter? Bits und Bytes im Wert von 69 Millionen US-Dollar: Jüngst wechselte eine digitale Fotocollage für einen Rekordbetrag den Besitzer. Wie das geht? Mit Non-fungible Tokens und der Blockchain. Was es damit auf sich hat? Das erfahren Sie hier!