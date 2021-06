Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Asien Moderate Verluste in Japan und China - Hongkong erholt sich Nach einem schwachen Wochenbeginn haben Asiens wichtigste Aktienmärkte am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Während Japan und die chinesischen Festlandsbörsen etwas weiter nachgaben, ging es in Hongkong wieder bergauf. Die Anleger …