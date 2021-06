Die Corona-Pandemie verhilft Alphabet zu einem kräftigen Umsatzplus. Für das 1. Quartal 2021 (Januar bis März) präsentierte der CEO Sundar Pichai einen Umsatz von 55,314 Milliarden US-Dollar, was im Jahresvergleich einer Steigerung von 34 Prozent entspricht. Den Löwenanteil erwirtschaftete die Suchmaschine Google mit 31,879 Milliarden US-Dollar. Auch der Umsatzbeitrag von YouTube in Höhe von 6 Milliarden US-Dollar ist erwähnenswert. Unterm Strich konnte der Nettogewinn im Quartal im Jahresvergleich von 6,836 Milliarden US-Dollar auf 17,930 US-Dollar mehr als verdoppelt werden. Google profitiert davon, dass die Konsumenten ihr Verhalten nach wie vor der Pandemie anpassen. Die Werbekunden wiederum folgen den Konsumenten und verlagern ihre Aktivitäten noch umfassender als vor der Pandemie in den digitalen Markt.

Zum Chart

Langfristig betrachtet befindet sich der Kurs von Alphabet in einem Aufwärtstrend, der zwar vom Corona-Sell-Off im März 2020 unterbrochen wurde, nur um danach aber wieder starke Kursgewinne zu verzeichnen. Der Charakter des Aufwärtstrends nach dem März 2020 ist als „Choppy“ zu bezeichnen, wobei die Kurszuwächse in den letzten drei Monaten wieder größer ausgefallen sind. Im Laufe der letzten 4 Handelswochen wurde das All-Time-High an 8 Handelstagen getestet, aber nicht überschritten. Im größeren Bild befindet sich der Kursverlauf an der Oberseite des Trendkanals, was dafür spricht, dass Kursgewinne nicht mehr so stark ausfallen sollten. Es ist auch eine Konsolidierung innerhalb des Trendkanals möglich. Mit einem erwarteten KGV 2023 von aktuell 22 ist Alphabet nicht so hoch bewertet wie anderen Technologie-Konzerne. So muss der Investor für Microsoft ein vergleichbares KGV von 27 in Kauf nehmen. Mittelfristig betrachtet ist die Kursentwicklung aber nach oben gerichtet und das Erreichen des Ziels bei 2645 US-Dollar nur eine Frage von Wochen.