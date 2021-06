TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) ist in der Investment Community bekannt wie ein “bunter Hund”.

Dieser Umstand resultiert aus der Einzigartigkeit des hergestellten und verkauften Produktes, einer Zigarette, die keinen Tabak und somit auch kein Nikotin enthält, aber ein nahezu identes Geschmacks-und Raucherlebnis bietet, so wie ein konventioneller “Glimmstängel”.

Ein anderer “bunter Hund” ist Floyd Mayweather. Mayweather war in den Jahren 2012, 2014, 2015 und 2017 der bestverdienende Sportler der Welt und errang ungeschlagen zahlreiche Weltmeistertitel in den wichtigsten Boxverbänden. Nach 49 Profikämpfen, von denen er keinen einzigen verlor, setzte er sich 2015 zur Ruhe, um 2017 wieder in den Ring zu steigen. In einer Exhibition trat er gegen Conor McGregor, dem Mixed-Martial-Arts-Kämpfer und UFC Lightweight und UFC Featherweight Champion aus Irland an. Mayweathers Hauptsponsor war der Luxusuhrenhersteller Hublot. Für den Sieg gegen Connor McGregor sackte er 100 Mio. Dollar ein.

Nun findet wieder ein Exhibition-Kampf mit Mayweather statt und einer der Hauptsponsoren seines Teams ist TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW).

Am 6. Juni 2021 um 20:00 Uhr EDT (7. Juni 2:00 in Mitteleuropa) tritt Boxweltmeister Floyd Mayweather im 65.326 Zuschauer fassenden Hard Rock Stadium in Miami gegen Logan Paul an. Im Rahmen einer Sponsorenvereinbarung mit dem Unternehmen werden Mitglieder seines Gefolges beim Betreten der Arena und beim Herannahen an den Boxring Baseballmützen mit dem TAAT™-Logo tragen. Frühere Boxveranstaltungen mit Floyd Mayweather stellten alle Rekorde für die Pay-per-View-Nachfrage auf, wobei sein letzter Kampf gegen Conor McGregor im August 2017 mehr als 4,3 Millionen „Käufe“ einbrachte. Dieses Sponsoring wird die Marke TAAT™ dem größten Publikum präsentieren, die das Unternehmen bisher gesponsert hat.

Als Athlet vermeide ich natürlich alles, was meine Leistungsfähigkeit einschränkt, daher kann ich nicht für Raucher sprechen. Aber jedes süchtig machende Produkt, das sich auf die Lunge auswirkt, wird deine Fähigkeiten einschränken, die beste Version von dir selbst zu sein. Ich verurteile dich nicht für deine Entscheidung zu rauchen, aber behaupte nicht, die beste Version von dir selbst zu sein, wenn du Nikotin und Suchtmittel gesunden Alternativen vorziehst. FLOYD MAYWEATHER KOMMENTIERT DAS TAAT™ SPONSORING

Beide Teilnehmer haben auch große Followerzahlen auf Instagram (25,8 Millionen Follower von Mayweather, 19,4 Millionen Follower von Paul), was die potenzielle Sichtbarkeit der Marke TAAT™ durch Filmmaterial des Kampfes erhöhen wird. TAAT™ wird bei der Veranstaltung mit einem Filmteam anwesend sein, um die Markenplatzierung des Unternehmens in Aktion zu erfassen.

NEWS-FAZIT:

Allein die kombinierten 45 Mio. Follower der Kontrahenten auf Instagram sollten einen riesigen Werbewert darstellen, ganz zu schweigen vom Saal- und Live-Publikum an den Geräten. TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) erreicht mit diesem Sponsoring zum ersten Mal so etwas wie eine riesige Breitenwirkung. Die Taat-Kappen werden möglicherweise auf hunderten Millionen Bildschirmen und auch in den größten Sportmagazinen der Welt zu sehen sein.

Mit der Stellungnahme von Herrn Mayweather zu TAAT™, kann das Produkt möglicherweise weltweite Popularität erreichen, denn viele Zuseher werden sich fragen: “Was ist das für eine Firma, die da Werbung macht?” – Nur vier Buchstaben in die Suchmaschine einzugegeben, liefern sofort den Treffer:



Und das Beste: Ich denke, dass es “Big Tobacco” mit ihren Abermillionen an Werbegeldern nicht erlaubt ist, so ein Event zu sponsern, nicht einmal ansatzweise! – TAAT™ kann, darf und tut es…



Ich denke, dass die Verkaufsmannschaft bei TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) nach dem nächsten Wochenende kräftig in die Hände spucken muss, um den massenhaften Bestellungen Herr zu werden. Ich denke, dass das Sponsoring des “Mayweather vs. Paul”-Events ein marketingtechnisch genialer Schachzug war. Ich bin mir sicher, dass die Börsenbeobachter dies ähnlich sehen werden und erwarte mit kräftige Zugewinne aufgrund dieser News! MEINUNG AUTOR

TAAT GLOBAL ALTERNATIVES INC.*

Coole Sache: Mit einem Konto bei Smartbroker können Sie diese Aktie ab 0 Euro handeln. – Ein Brokerwechsel zahlt sich oft aus!!

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) hat das Rüstzeug zum “Disruptor”. – Ein Unternehmen, das eine gesamte Industrie grundlegend verändern kann, so wie es Tesla im Automobilmarkt und Beyond Meat im Lebensmittelmarkt geschafft haben. Der Grund dafür ist, dass das kanadische Start-up eine Zigarette erfunden hat, die komplett ohne Tabak und ohne Nikotin auskommt, aber wie eine echte Zigarette schmecken soll. Das Herstellungsverfahren ist zum Patent angemeldet.

ZERO-NIKOTIN UND MENTHOLVERBOT?

Die Biden-Administration hat nun mit einem Plan aufhorchen lassen, die im doppelten Sinne für den Durchbruch dieses Produkts sehr förderlich sein könnte.

Am Montag, dem 19. April 2021, veröffentlichte das Wall Street Journal einen Bericht, wonach die US-Regierung Biden erwägt, die Tabakunternehmen dazu zu verpflichten, den Nikotingehalt aller landesweit verkauften Zigaretten auf ein Niveau zu senken, das nicht mehr süchtig machen kann.

Genauso steht ein Verbot von Menthol-Zigaretten im Raum, die sich bei den US-Amerikanern nach wie vor größter Beliebtheit erfreuen. Die Aktien der großen Tabakkonzerne reagierten aber auf diese Meldung gar nicht erfreut.

SITUATIONSFAZIT

Wenn der gute Joe seine Pläne durchzieht, könnten die unangefochtenen Giganten der Tabak-Branche schnell sehr dumm aus der Wäsche schauen und es würde für sie in den USA mit einem Schlag zappenduster werden, was automatisch TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) in das Rampenlicht der Weltbühne katapultieren sollte. Es geht um die Zukunft einer 1-Billiarde-Dollar-Industrie.

Was ist also ein “nicht süchtig machendes Level” von Nikotin? Viele Experten sind sich einig, dass dies bei Null liegen sollte, aber es gibt keine mir bekannte Tabakzigarette, die kein Nikotin beinhaltet.

ABER es gibt TAAT™, die tabakfreie und somit auch nikotinlose Zigarette, die sowohl im Geschmack als auch im Rauchverhalten fast exakt wie eine “normale” Zigarette sein soll. Und weil sie von der Tabaksteuer befreit ist, kostet sie im Handel nur die Hälfte einer konventionellen Zigarette. Zwei Fragen, die sich nun aufgrund der Biden-Pläne aufdrängen, sind die folgenden:

Haben die großen Tabakkonzerne eine Lösung in der Schublade, um eine 0-Nikotin Zigarette herzustellen?

Wie will man den riesigen Mentholzigarettenmarkt befriedigen, sollte dieser durch ein Verbot wegfallen?



Bei allen großen Tabakkonzernen gibt es Konzepte, um den absehbaren Schwund in den nächsten Jahrzehnten (höhere Steuern, erschwerter Verkauf) wettzumachen. Auch Philip Morris nennt diese Strategie neuerdings “Beyond Nicotine” (obwohl eine Marke von TAAT, hierzu gleich mehr). Es wird zum Beispiel auf E-Zigaretten, aber auch auf Cannabis gesetzt. Einen wirklich vollwertigen Ersatz für die Tabakzigarette (wie ihn TAAT bietet) hat jedoch meines Wissens nach niemand auf dem Plan. – Warum auch, denn durch den Verzicht auf Nikotin würde man sich ja den Markt kaputtmachen, weil niemand mehr süchtig werden würde. Was ist aber, wenn die Nikotingrenze gesetzlich vorgeschrieben wird?

Es gibt laut meinen Recherchen AUSSER TAAT™ keine einzige Zigarette am Markt mit 0-Nikotin, die auch wie eine normale Zigarette schmeckt.

Es gibt AUSSER TAAT™ keine einzige Mentholzigarette am Markt, die man auch nach einem Mentholverbot noch im Laden kaufen könnte.

Gerade bei der Mentholversion hat TAAT™ extrem hohe Zustimmungswerte (mehr dazu im Haupttext).

TAAT-CEO Setti Coscarella geht im seinem Statement in der letzten Pressemitteilung davon aus, dass es die Option “Nikotin” bei Zigaretten möglicherweise schon in diesem Jahr nicht mehr geben wird und er sagt weiter:

Wir gehen daher davon aus, dass Beyond Nicotine™ im Jahr 2021 ein wichtiges Element unserer Marke sein wird, da sich die US-amerikanische Tabakindustrie auf eine möglicherweise beispiellose Veränderung vorbereitet, von der wir hoffen, Kapital schlagen zu können, indem wir Rauchern eine bessere und nikotinfreie Wahl anbieten.

Sie müssen NICHT Haus und Hof verpfänden und die Aktie kaufen aber stellen Sie sich zumindest folgende Fragen und erwägen Sie:

Glauben Sie nicht auch, dass die gegenwärtige Entwicklung in den USA die Weichen für den Erfolg der Marke TAAT™ stellt? Glauben Sie nicht auch, dass TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) schon sehr bald für Big Tobacco ein Übernahmeziel darstellen könnte? MEINUNG AUTOR

Fun Fact: “Beyond Nicotine” ist ein Terminus, der von Tabakerzeugern wie Philip Morris in Pressemitteilungen gerne benutzt wird (Link).Tatsächlich ist dies aber eine eingetragene Marke von TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW), genau wie “Beyond Tobacco”.

GARANT FÜR DEN ERFOLG?

Setti Coscarella, bis vor wenigen Monaten noch leitender Stratege im Bereich Reduced Risk Products bei Philip Morris International (NYSE: PM), dem weltweit größten Tabakunternehmen, quittierte seinen Posten bei Philip Morris und nahm den Job des Chief Executive Officers von TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) an (Newslink), angeblich nachdem er zwei Beyond Tobaco-Zigaretten probiert hatte!

“Alles unter 5 Milliarden Dollar Börsenwert für TAAT wäre eine Enttäuschung für mich!” (VIDEO): SETTI COSCARELLA, CEO VON TAAT GLOBAL ALTERNATIVES INC.* (WKN: A3CNZW)

DIE STORY:

Der Markteintritt der tabak- und somit nikotinfreien Zigarette auf Hanfbasis ist nicht, wie vielleicht jetzt Mancher vermuten wird, noch Jahre entfernt: Nein, er ist schon vor einigen Wochen erfolgt. Zuerst in Ohio, dann online und zuletzt auch in weiteren 38 Bundesstaaten.

AUSGERECHNET OHIO?

TAAT-CEO Setti Coscarella erklärt die Beweggründe in einem VIDEO. Zusammengefasst sind folgende Punkte besonders wichtig.:

Ohio ist groß genug, um Wellen zu schlagen, aber klein genug, um es zu managen. Ohio bildet die durchschnittliche amerikanische Bevölkerung am besten ab. Die Ohio-Raucherquote liegt 50% über dem US-Durchschnitt (13% vs. 20%). Ohio grenzt an fünf Staaten: Michigan, West Virginia, Kentucky, Pennsylvania und Indiana.



Unterstützt bei den Bemühungen in möglichst kurzer Zeit in möglichst vielen Shops aufgenommen zu werden, wird man vom lokalen Unternehmen ADCO Distributors, Inc., einem etablierten Vertreiber von Tabakzigaretten und von CROSSMARK Inc., einer national agierenden Vertriebsagentur für Consumer Packaged Goods.

Die Rückmeldungen auf das Produkt, dass bislang in ca. 160 Läden verkauft wird sind brillant!

57% der Befragten gaben an, dass sie TAAT™ in Zukunft zum aktuellen Preis „definitiv kaufen würden“ oder „wahrscheinlich kaufen würden“

68% der Probanden, die TAAT™ Menthol testeten, gaben an, dass sie diese Sorte „definitiv kaufen würden“.



ONLINE VERKÄUFE GEHEN DURCH DIE DECKE



MAAT Menthol



In den ersten zwei Tagen nach dem Launch des Online Shops verkaufte man TAAT im Wert von 50.000 USD und am darauffolgenden Wochenende TAAT um mehr als 100.000 USD.

…UND NOCH 38 BUNDESSTAATEN

Das Unternehmen WWV mit Sitz in Texas bestellte erst kürzlich TAAT im Wert von 1,25 Millionen C$ für Vertrieb an sein Einzelhandelspartnernetz, das sich über 38 US-Bundesstaaten erstreckt.

TOP LEVEL MANAGEMENT

Neben CEO Setti Coscarella konnte TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) noch einen weitere Philip Morris Mann an Bord holen. Tim Corkum wurde zum Chief Revenue Officer von Taat ernannt. Tim Corkum billigt den Beyond Tobacco ™-Zigaretten von Taat höchste Marktchancen zu und erklärt auch warum:

Nachdem ich mehr als zwei Jahrzehnte lang das Verhalten von erwachsenen Tabakkonsumenten kennengelernt hatte, wurde mir klar, dass Nikotin zwar von Natur aus süchtig macht, das „Ritual“ des Rauchens einer Zigarette jedoch für viele Raucher eine Quelle des Wohlbefindens ist, welche die meisten anderen Tabakalternativen kaum replizieren konnten. Beyond Tobacco™ -Zigaretten ermöglichen potenziellen Tabakkonsumenten, beide Möglichkeiten zu nutzen und gleichzeitig die Abhängigkeit von Suchtmitteln (Nikotin) zu verringern. – CRO Tim Corkum über die Beyond Tobacco™ -Zigaretten in der News vom 21.8.2020

REVOLUTIONIERT TAAT DIE TABAKINDUSTRIE?

1,1 Milliarden Raucher könnten vor einer großen Revolution stehen und die eine Billiarde US-Dollar (1.000 Milliarden) schwere Tabakindustrie vor einem totalen Umbruch! Im Mittelpunkt steht tatsächlich TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW)! Die Taat Beyond Tobacco™ -Zigaretten bilden eine Sonderklasse in diesem Feld, eine tabaklose Zigarette, die wie eine “echte Zigarette” riecht und schmeckt und somit gleichzeitig negative Elemente wie den süchtig machenden Nikotingehalt eliminiert, obwohl sie zu 100% aus natürlichen Zutaten besteht!

GESAMTFAZIT:

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) ist ein Startup, das in Las Vegas in Nevada seinen Hauptsitz hat und von einem in der Tabakindustrie sehr erfahrenen Manager angeführt wird.

Der Mensch und speziell der Raucher ist ein Gewohnheitstier und wenn eine Zigarette nicht wie eine Zigarette schmeckt, dann ist sie auch keine Zigarette. Taat-Hanfzigaretten sollen wie “echte” Zigaretten riechen, schmecken und auch das Rauchgefühl (Abbrenndauer, Rauchentwicklung) soll das Selbe sein. Dies wird durch zahlreiche Videos bestätigt!

Aufgrund der Tatsache, dass Hanfzigaretten keine Tabaksteuer auferlegt haben, ergeben sich auch höhere Gewinnmargen als bei vergleichbaren Tabakprodukten. TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) geht von einer Profitmarge von 30-40% aus (Quelle Präsentation)

Ist TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) eine potenzielle Tenbagger-Chance? Ein eindeutiges Ja! Ich gehe zu 100% davon aus, dass Taat noch im Jahr 2021 eine 10 Dollar Aktie sein wird und auch in den darauffolgenden Jahren extrem wachsen kann, wenn dies nicht frühzeitig durch eine Übernahme durch Big Tobacco gestoppt wird. MEINUNG AUTOR

Hier finden Sie den Original Artikel auf HIER.

Helmut Pollinger



*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

