Beim norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel ASA scheinen heute die Lichter komplett auszugehen. Nachdem sich die Aktie gestern im Tagesverlauf noch von den morgendlichen Verlusten erholen konnte, stürzt die Aktie heute Morgen direkt nach der Börseneröffnung nahezu ins Bodenlose.

Das aktuelle Kursniveau von 1,67 Euro bedeutet ein Minus von über elf Cent gegenüber dem gestrigen Schlusskurs. Damit verliert die Aktie also über sieben Prozent. Aktuell notiert Nel ASA so niedrig wie zuletzt am 14. Mai. Der Kurs setzt damit seine Achterbahnfahrt der vergangenen Wochen fort.