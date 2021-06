Kann die Continental-Aktie ihre aktuelle Aufwärtsbewegung bis an das Jahreshoch fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Die Aktie des Automobilzulieferers Continental (ISIN: DE0005439004) ging nach ihrem 12-Monatshoch vom 8.3.21 bei 130,85 Euro in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 110 bis 120 Euro über. Gemeinsam mit den drei im DAX gelisteten Automobilwerten VW Vzg., Daimler und BMW konnte sich auch die Continental-Aktie in den vergangenen Tagen positiv entwickeln. Mit aktuell 123,58 Euro wurde auch die Tradingrange nach oben hin verlassen.

Falls sich die Continental-Aktie, die in der jüngsten Analyse der UBS mit einem Kursziel von 154 Euro zum Kauf empfohlen wurde, in den nächsten Wochen zumindest wieder ihrem Jahreshoch bei 130,85 Euro annähern, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.