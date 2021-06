Kann die Kion-Aktie ihren aktuellen Höhenflug weiter fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte sich bei der Kion-Aktie (ISIN: DE000KGX8881) die Rally fortsetzen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Kion-Aktie fiel im März 2020 auf ein Tief bei 33,20 EUR. Von dort aus startete eine steile Rally, welche die Aktie im Oktober 2020 beinahe an das Allzeithoch aus dem Oktober 2017 bei 81,95 EUR führte. Anschließend konsolidierte der Wert in einem symmetrischen Dreieck, aus dem er am 09. März 2021 nach oben ausbrach. Wenige Tage später brach die Aktie erstmals über das alte Rekordhoch aus. In der Spitze kletterte sie bisher auf 88,20 EUR. Der Wert näherte sich gestern diesem neuem Allzeithoch an.