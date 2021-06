Am Pfingstmontag hatte ich Ihnen ja drei aktuelle Unternehmen meiner Watchlist kurz vorgestellt.

Auf Sassy Resources Corp. (CSE: SASY │ WKN: A2P00A │ ISIN: CA8038701048) bin ich ja bereits mehrfach eingegangen, unter anderem mit zwei Video-Interviews mit CEO Mark Scott. Alle bisherigen Artikel zu Sassy finden Sie gebündelt noch einmal hier: Sassy Resources.

Weiterhin bin ich wie angekündigt auch bereits in diesem Artikel „First Mover im kommenden Lithium-Hotspot“ auf Ameriwest Lithium Inc. (CSE: AWLI │ WKN: A3CMEX │ ISIN: CA03078L1040) eingegangen.

Fehlt noch, wie versprochen ein weiteres wirklich sehr aussichtsreiches Unternehmen meiner Pfingstmontags-Ausgabe:

TRU Precious Metals Corp. (TSXV: TRU │ WKN: A2QE59 │ ISIN: CA89778V1040)

Tru Precious ist noch vollkommen unentdeckt, da die Aktie erst seit Mitte Mai überhaupt wieder an der kanadischen TSX-Venture Exchange gehandelt wird. Seit zwei Wochen ist nun auch der direkte Handel in Frankfurt, Stuttgart und auf Tradegate möglich.

Wie meistens fange ich meine erste Unternehmensvorstellung (ein umfangreicherer Artikel wird in den nächsten Tagen folgen) ja gerne mit einem CEO-Roaster Video-Interview an – und daher habe ich den Co-Founder, President & CEO Joel Freudman am vergangenen Freitag zum Gespräch eingeladen.

Sehr eindrücklich erläutert Joel Freudman, warum die von Tru Precious gehaltenen Projekte genau am richtigen Fleck liegen, was es mit dem Hype um den Central Newfoundland Gold Belt auf sich hat, welche Rolle Eric Sprott dabei spielt und was wir als Investoren in den nächsten Wochen und Monaten vom Unternehmen erwarten können.

Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung des Interviews noch nicht spruchreif hat Tru Precious gerade vor wenigen Minuten auch weitere Informationen zur Aufnahme des Sommer-Bohrprogramms veröffentlicht – den Link zur englischsprachigen Version der News finden Sie unter dem Video.

Direktlink zu Youtube

News von vor ein paar Minuten:

„TRU Precious Metals Announces Summer 2021 Exploration Program“

(…) Co-Founder and CEO of TRU Joel Freudman commented, „We expect the summer months to be exhilarating for TRU. We were purposeful in 2020 to be very aggressive in building a commanding land position in this prolific gold belt region. Having previously identified a drill target at our Twilite Gold Project, we are eager to start drilling there imminently. We expect to see work across nearly our entire property portfolio this summer, most prominently at Golden Rose and Twilite Gold, and also at Rolling Pond and Gander West. With a strong balance sheet and a $3.5 million flow-through financing fully committed and currently underway with Eric Sprott and other institutional investors, we expect to be well-funded for 2021 and beyond.“ (…)

Vielversprechend!

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Händchen und das notwendige Quäntchen Glück bei Ihren Investmententscheidungen!

Ihr

Redaktionsschluss: Montag, 31. Mai 2021 – 14:15 Uhr MEZ

Die Erstveröffentlichung dieses Artikels erfolgte auf Stock-Telegraph.com

