Bei USD/JPY gab es zuletzt einige spannende charttechnische Entwicklungen. Nach einer Reihe von überraschenden Richtungswechseln hat sich eine ambivalente Lage eingestellt.

Bei USD/JPY gab es zuletzt einige spannende charttechnische Entwicklungen. Nach einer Reihe von überraschenden Richtungswechseln hat sich eine ambivalente Lage eingestellt. Ob die zahlreichen, anstehenden japanischen und US-amerikanischen Konjunkturdaten hier für eine Klärung bei dem Währungspaar sorgen werden, bleibt allerdings noch abzuwarten.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Die jüngste Entwicklung des Währungspaares lässt sich zudem in das Korsett einer ansteigenden Dreiecksformation pressen. Diese Formationen werden „gern“ einmal über die Oberseite aufgelöst. Die Gefahr von Fehlsignalen ist jedoch nicht zu unterschätzen und so sollten bei der Bewertung etwaiger Ausbruchsversuche weitere Marken auf der Ober- bzw. Unterseite mit einbezogen werden. So würde ein etwaiger Ausbruch über die Oberseite weitere Relevanz erlangen, sollte er zügig in den Bereich von 110+ JPY laufen können. Jedoch würde erst eine Ausdehnung der Bewegung über das vorherige Verlaufshoch bei 111 JPY das Chartbild klären. Bei einem abwärtsgerichteten Ausbruch aus dem Dreieck gilt es, die 108,4 JPY sowie die 108 JPY im Auge zu behalten. Sollte sich eine etwaige Abwärtsbewegung sogar unter die 107,6 JPY (letztes Verlaufstief) ausdehnen, ist Obacht geboten. In diesem Fall wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich. Kurzum. USD/JPY könnte auf eine wichtige Weichenstellung zusteuern. Die ansteigende Dreiecksformation könnte auf einen baldigen Bewegungsimpuls hindeuten; die Richtung bleibt freilich noch abzuwarten.“

Die letzten Handelstage brachten einige überraschende Wendungen mit sich. Zunächst wurde es auf der Unterseite spannend. USD/JPY löste die Dreiecksformation (vermeintlich) über die untere Begrenzung auf. Dieser Versuch wirkte eher uninspiriert und erlangte keine Relevanz.

Anschließend versuchte sich der US-Dollar an der oberen Begrenzung des Dreiecks, setzte zum Sprung über die 109,7 JPY an und nahm kurzzeitig auch die 110 JPY ins Visier. Doch auch dieser Vorstoß wirkt noch ein wenig fragil, denn zu Wochenbeginn kam der Greenback wieder etwas zurück und droht nun, erneut unter die 109,7 JPY zurückzufallen. Damit könnte auch dieser Versuch ergebnislos verpuffen.

Kurzum. Das Währungspaar wirkt derzeit ein wenig unentschlossen. Wichtige Impulse sind von der anstehenden Zahlenflut zu erwarten. Ob die Daten aber letztendlich zur Klärung der Lage beitragen können, bleibt noch abzuwarten. Die Claims scheinen aus charttechnischer Sicht abgesteckt zu sein. Oberhalb von 109,7 JPY wird für den US-Dollar die Luft offenkundig dünn. Er hat es schwer, Aufwärtsmomentum zu entwickeln. Gleichzeitig kam zuletzt aber auch kein Druck auf der Unterseite auf. Vor diesem Hintergrund gilt es, die 108,4 JPY sowie die 108,0 JPY im Auge zu behalten. Sollte es für den Greenback darunter gehen, ist Obacht geboten.