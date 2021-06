DGAP-Adhoc DATRON AG: DATRON AG passt Prognose für das 2. Quartal 2021 und für das Geschäftsjahr 2021 an (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 01.06.2021, 11:33 | 91 | 0 | 0 01.06.2021, 11:33 | DATRON AG: DATRON AG passt Prognose für das 2. Quartal 2021 und für das Geschäftsjahr 2021 an ^

DGAP-Ad-hoc: DATRON AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung DATRON AG: DATRON AG passt Prognose für das 2. Quartal 2021 und für das Geschäftsjahr 2021 an

01.06.2021 / 11:33 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Ad-Hoc Mitteilung

DATRON AG passt Prognose für das 2. Quartal 2021 und für das Geschäftsjahr 2021 an

Mühltal, 01. Juni 2021 Der Vorstand der DATRON AG (WKN A0V9LA), Anbieter von innovativen CNC Fräsmaschinen, Dentalfräsmaschinen, Dosiermaschinen und Fräswerkzeugen mit Sitz in Mühltal bei Darmstadt, hat heute eine Neueinschätzung der Umsatz- und Ergebniserwartungen für das 2. Quartal 2021 und das Geschäftsjahr 2021 vorgenommen und seine Erwartung für das 2. Quartal 2021 und das Gesamtjahr 2021 hinsichtlich Umsatz und Ergebnis nach oben angepasst.

Die DATRON AG erwartet nunmehr für das 2. Quartal 2021 einen Umsatz und einen Auftragseingang zwischen EUR 12,5 Mio. bis EUR 14,0 Mio. Dies entspricht einer Erhöhung des Umsatzes und des Auftragseingangs um ca. 20 % im Vergleich zur Prognose zu Umsatz und Auftragseingang von EUR 10,2 Mio. bis 11,7 Mio. EUR vom 4. Mai 2021.

Für das 2. Quartal 2021 erwartet die DATRON AG nunmehr ein EBIT in einer Spanne zwischen EUR 0,9 Mio. und EUR 1,4 Mio. während in der letzten Prognose vom 4. Mai 2021 ein EBIT von EUR 0,1 Mio. bis EUR 0,7 Mio. erwartet wurde.

Für das Gesamtjahr 2021 erwartet die DATRON AG nunmehr einen Konzern-Umsatz von EUR 44,5 Mio. bis EUR 48,5 Mio. Dies entspricht einer Erhöhung des Umsatzes um ca. 5 % im Vergleich zur Prognose von EUR 42,5 Mio. bis 46,5 Mio. EUR vom 4. Dezember 2020.

Diese Entwicklung ist maßgeblich auf den in Folge des Abklingens der Covid-19-Pandemie deutlich erhöhten Umsatz und Auftragseingang im laufenden 2. Quartal zurück zu führen.

Die DATRON AG erwartet nunmehr für 2021 eine EBIT-Marge zwischen 5 % und 7,5 %, während in der letzten Prognose vom 4. Dezember 2020 eine EBIT-Marge von 2,5 % bis 6 % erwartet wurde.

Das geplante Ergebnis je DATRON Aktie für 2021 beträgt nunmehr zwischen EUR 0,40 bis EUR 0,65, während in der letzten Prognose vom 4. Dezember 2020 ein Ergebnis je Aktie zwischen EUR 0,20 und EUR 0,50 erwartet wurde.

