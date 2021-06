Goldpreis legt zu - US-Dollar Index unter 90 USD

London 01.06.2021 - Der Goldpreis bewegt sich am Dienstag wieder nach oben und kann sich oberhalb der Marke von 1.900 USD behaupten. Auch der Silberpreis steigt deutlich. Einige Marktteilnehmer sehen eine steigende Nachfrage in Asien.



Das Umfeld für den Goldpreis bleibt weiterhin unterstützend. Der Preis für das gelbe Metall hat sich oberhalb der Marke von 1.900 USD etabliert und könnte in den kommenden Wochen weiter zulegen.





Gold wird dabei nach oben getrieben vom schwächeren US-Dollar und der anziehenden Inflation. Der Dollar Index notiert am Dienstag wieder unter der Marke von 90 USD.Die Inflation in den USA hat in den vergangenen Monaten deutlich angezogen, wobei vor allem die Energiepreise stark anstiegen. Auch in Europa bewegen sich die Preise immer stärker nach oben. In Deutschland wurde gestern mitgeteilt, dass die Verbraucherpreise im Mai um 2,4 Prozent geklettert sind.Heute wurden die vorläufigen Daten zur Inflation in der Euro-Zone vorgelegt. Der Verbraucherpreisindex stieg demnach im Mai um 2,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Noch im April lag die Teuerungsrate bei 1,6 Prozent.In dieser Woche werden noch viele Konjunkturdaten für Mai erwartet, die einen besseren Eindruck zum Zustand der Wirtschaft geben sollten. Vor allem die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag sind dabei von Bedeutung. Im April wuchs der Arbeitsmarkt weit weniger als erwartet.Eine Analystin von DailyFX sagte laut Reuters, dass der Goldpreis sich in einem starken Aufwärtstrend befinde, gestützt vom schwachen Dollar und der Inflation. Der Analystin zufolge dürfte auch die wieder anziehende Nachfrage in China und Indien die Preise stützen.Die Feinunze Gold verbessert sich um 0,2 Prozent auf 1.911,21 USD. Silber klettert um 1,5 Prozent auf 28,42 USD/Unze.Die Dynamik des Goldpreises hat sich in den vergangenen Wochen wieder gedreht. Während die Konjunktur anzieht, klettern auch die Preise, was Gold als Inflationsabsicherung wieder attraktiver macht. Auf dem aktuellen Niveau liegt das gelbe Metall aber weit über dem langjährigen Durchschnitt.Loncor Resources Inc. (WKN: A2PSPG) unterhält in der Demokratischen Republik Kongo zusammen mit dem Branchenschwergewicht Barrick Gold im Ngayu-Goldgürtel ein Joint Venture. Beide Unternehmen suchen gemeinsam nach Tier1- Goldprojekten, also solchen, die über mindestens zehn Jahre mehr als 500.000 Unzen Gold produzieren können und dies auch noch am unteren Ende des Kostenprofils der Branche. Erst kürzlich wurde das Joint Venture auf 2.000 km² ausgeweitet. Barrick Gold kann in der Region bereits auf einige Erfolge verweisen und hat mehrere Tier1-Bohrziele identifiziert.Quelle:www.loncor.comDiese Bohrziele liegen nur wenige Kilometer entfernt von Loncors Makapela-Projekt, das zu 100 Prozent Loncor gehört und wo basierend auf 65 Bohrlöchern 0,61 Mio. Unzen Gold der Kategorie „indicated“ und 0,55 Mio. Unzen Gold der Kategorie „inferred“ nachgewiesen wurden.Das Unternehmen hält dazu 84,68 Prozent an dem Imbo-Projekt, das geologische Ähnlichkeiten zur Kibali-Mine von Barrick Gold welche sich durch eine hervorragende Kostenstruktur von bislang 693 USD je Unze auszeichnet. Im dortigen Adumbi-Vorkommen wurden bereits 2,5 Mio. Unze Gold der Kategorie „inferred“ bestätigt.Kurzfristig erwartet Loncor nicht nur eigene Bohrergebnisse, sondern auch jene aus dem Joint Venture mit Barrick Gold.Loncor Resources präsentierte sich kürzlich im Rahmen des virtuellen Precious Metals Summit Europe. In folgendem Video stellt Vice President of Business Development John Barker das Unternehmen vor.Quelle:wsw.com/webcast/preciousmetals2/ln.to/3298070Am 25. März hat Loncor Resources weitere Analyseergebnisse aus dem Bohrprogramm beim Imbo-Projekt vorgelegt. Im tiefsten Bohrloch LADD009 wurde ein Abschnitt von 32,15 m mit einem Gehalt von 6,17 Gramm/Tonne Gold durchschnitten. Der President von Loncor Peter Cowley sagte dazu, die Bohrungen zeigten, dass die Goldgehalte in der Tiefe zunehmen. Cowley zeigte sich begeistert. Die Ergebnisse dürften dazu beitragen, dass die im Tagebau aktuell abbaubare Mineralresource von 2,97 Mio. Unzen angehoben werden muss. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3ftHtuxAm 27. April teilte Loncor Resources mit, dass man eine Steigerung der Mineralressourcen bei der Lagerstätte Adumbi im Imbo-Projekt, an dem Loncor zu 84,68 Prozent beteiligt ist, vorgenommen hat. Lag die abgeleitete Mineralressource vor einem Jahr bei 2,19 Mio. Unzen, sind es nun 3,15 Mio. Unzen, entsprechend 41,316 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 2,37 Gramm Gold pro Tonne. Der President von Loncor Peter Cowley teilte mit, dass die Steigerung der Mineralressourcen ein wichtiger Meilenstein für den Nachweise der potentiellen wirtschaftlichen Machbarkeit der Lagerstätte darstellt. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3vvydupLoncor Resources teilte am 25. Mai mit, dass man in der Adumbi-Lagerstätte signifikante Mächtigkeiten und Gehalte in mehreren Goldzonen durchschnitten habe. Die Lagerstätte befindet sich auf dem zu 84,68 Prozent unternehmenseigenen Imbo-Projekt. Im Bohrloch LADD013 wurde ein Abschnitt von 20 m mit einem Gehalt von 4,21 g/t durchschnitten, darunter 11 m mit einem Gehalt von 6,91 g/t. Der President von Loncor Peter Cowley sagte, dass die Goldgehalte größer als erwartet waren. Man wolle nun bedeutende Untertageressourcen in Tiefen unterhalb des Tagebau-Grubenmodells definieren, wo Ressourcen von 3,15 Mio. Unzen Gold vermutet werden. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3vAhFBOLoncor Resources Inc. (WKN: A2PSPG) ist vor diesem Hintergrund günstig bewertet. Die beiden Goldproduzenten Newmont Mining und Resolute Mining halten zusammen fast ein Drittel der Anteile am Unternehmen. Das Management selbst hält 27 Prozent und ist somit hochmotiviert. Im ersten Halbjahr 2021 werden hervorragende PEA-Ergebnisse zum Adumbi-Vorkommen erwartet, welche das Interesse an Loncor Resources Inc. (WKN: A2PSPG) deutlich steigern dürfte. Warum es bei Loncor zur einer Übernahmeschlacht kommen könnte lesen Sie hier:https://bit.ly/2ULSNGMHinweis:Redakteure und Mitarbeiter der Publikationen von PROFITEER/shareribs.com halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen werden.Die Redakteure und Mitarbeiter geben darüber hinaus bekannt, dass sie nicht die Absicht haben, Anteile der besprochenen Wertpapiere kurzfristig zu veräußern oder kurzfristig zu kaufen.PROFITEER/shareribs.com und seine Mitarbeiter werden für die Vorbereitung, die elektronische Verbreitung und Veröffentlichungen dieser Publikation sowie für andere Dienstleistungen entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, da PROFITEER/shareribs.com an einer positiven Darstellung von Loncor Resources Inc. interessiert ist.Der Auftraggeber dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien des besprochenen Unternehmens Loncor Resources Inc. und hat kurzfristig nicht die Absicht, diese zu kaufen oder zu veräußern.PROFITEER/shareribs.com kann nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns vorgestellten bzw. empfohlenen Unternehmen im gleichen Zeitraum besprechen, was zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung führen kann.Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Risikohinweis!