Reale Erholung am Arbeitsmarkt bleibt aus Autor: Tichys Einblick | 01.06.2021, 13:24 | 101 | 0 | 0 01.06.2021, 13:24 | Die Pressestelle der Nürnberger Bundesagentur für Arbeit weiß schon, wie man Zahlen öffentlich verkauft. Und so steht heute in den Überschriften der Pressemeldungen meist „Zahl der Arbeitslosen sinkt im Mai kräftig“ oder ähnliches. Das ist natürlich nicht falsch. Die Arbeitslosenquote sank im Mai 2021 im Vergleich zum April um 0,1 Punkte auf 5,9 Prozent, im Vergleich Der Beitrag Reale Erholung am Arbeitsmarkt bleibt aus erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Redaktion.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer