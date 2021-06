DAX – The Trend is your Friend

Die Kurse an den deutschen Anleihemärkten haben in der vergangenen Woche angezogen. Vor allem gedämpfte Inflationssorgen – namentlich in den USA – und die Erwartungen einer anhaltenden lockeren Geldpolitik dies- wie jenseits des Atlantiks verliehen den Notierungen der Bundespapiere Auftrieb. In der Folge sank die Rendite der marktbestimmenden zehnjährigen Bundesanleihe im Wochenvergleich von -0,13 auf -0,18 Prozent. Die Umlaufrendite ging von -0,20 auf -0,24 Prozent zurück.

Die US-Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche zugelegt. Solide Wirtschaftszahlen und die Ausgabenplänen von US-Präsident Joe Biden in Verbindung mit der Erwartung einer weiterhin lockeren Geldpolitik ließen die Anleger risikofreudiger werden. Der Dow-Jones-Index kam im Wochenvergleich um 0,9 Prozent voran auf 34.529,45 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500-Index zog um 1,2 Prozent auf 4.204,11 Zähler an. Der technologielastige Nasdaq-100-Index stieg um 2,1 Prozent auf 13.686,51 Punkte.