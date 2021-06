Sweet Earth Market of Choice will gesamtes CBD-Pflegesortiment verkaufen Anzeige Gastautor: GOLDINVEST.de | 01.06.2021, 15:30 | 95 | 0 01.06.2021, 15:30 | Das ist ein gutes Zeichen für die CBD-Gesellschaft Sweet Earth Holdings. Das ist ein gutes Zeichen für die CBD-Gesellschaft Sweet Earth Holdings. Offensichtlich sind die CBD-Pflegeprodukte von Sweet Earth Holdings (WKN A2P5B3 / CSE SE) bei den Kunden von Market of Choice schwer gefragt! Denn wie das Unternehmen brandaktuell mitteilt, will Market of Choice angesichts der großen Beliebtheit der bisher angebotenen Sweet Earth-Produkte nachlegen und jetzt das gesamte Hautpflegesortiment von Sweet Earth, insgesamt 22 Produkte, vertreiben. Market of Choice konzentriert sich darauf, eine große Auswahl der besten und frischesten konventionellen, natürlichen, biologischen und gesundheitsbewussten Produkte anzubieten, was sich mit dem Angebot von Sweet Earth ergänzt. Die Sweet Earth-Produkte nämlich sind gentechnikfrei, enthalten keine Pestizide, Herbizide oder chemische Düngemittel und werden lokal hergestellt. Alle Badezusätze enthalten zudem Pflanzenextrakte wie Neem, Kurkuma und Eukalyptus mit Omega-3-reichem Seetang und CBD. Zudem sind die Badezusätze von Sweet Earth von Leaping Bunny akkreditiert und zertifiziert tierversuchsfrei. Fazit: Sweet Earth trifft mit seinen CBD-Pflegeprodukten offensichtlich einen Nerv bei der Kundschaft. Damit eine Kette wie Market of Choice beschließt, das komplette Sortiment eines Anbieters in ihren elf Geschäften zu verkaufen, muss die Nachfrage schon hochsein. Wir sind gespannt, welche Erfolgsmeldung Sweet Earth als nächstes liefert. Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/newsletter

