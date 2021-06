DGAP-Ad-hoc: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

CompuGroup Medical übernimmt VISUS Health IT



01.06.2021 / 15:14 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Koblenz, 1. Juni 2021 - Die CGM Clinical Deutschland GmbH, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA ("Gesellschaft"), hat am heutigen Tag einen Vertrag mit der VISUS Beteiligungsgesellschaft mbH und der Grönemeyer Medical GmbH & Co. KG über den Erwerb von 100 % der Anteile an der VISUS Health IT GmbH mit Sitz in Bochum ("VISUS") abgeschlossen. Die zuständigen Organe der Gesellschaft haben der Transaktion bereits zugestimmt.