Das letzte markante Hoch markierte der DAX-Sektor Automobile bei 2.051 Punkten im Sommer 2015 und ging anschließend in eine Konsolidierung über. Coronabedingt führte dies im März 2020 zu einem Tiefpunkt bei 660,30 Punkte. Seither allerdings herrscht eine ungebrochene Rallye in dem Barometer und führte bis April dieses Jahres direkt in den Bereich der Hochs aus 2015 aufwärts. Zu einem direkten Ausbruch darüber kam es nicht, erst musste eine Konsolidierung auf 1.800 Punkte abgespielt werden. In der aktuellen Woche versucht sich das Barometer erneut an dieser Hürde und könnte durchaus mit einem nachhaltigen Kaufsignal Erfolg haben.

Starke Kursmuster

Sobald es gelingt per Wochenschlusskurs ein Niveau von mindestens 2.060 Punkten zu erzielen, wird ein weiteres Kaufsignal aktiviert. Erste Ziele sind bei 2.118 und darüber bei 2.229 Punkten angesiedelt. Mittelfristig sind noch sehr viel höhere Anstiegschancen gegeben. Sollte es erneut zu einem Abpraller kommen und das Barometer unter ein Niveau von 1.990 Punkten zurückfallen, müsste erneut die Unterstützungszone um 1.879 Punkten zum Zuge kommen. Darunter findet das Barometer bei rund 1.800 Punkten eine weitere Unterstützung vor.