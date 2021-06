Anmerkung der Redaktion: BioNTech ist der Riese unter den Impfstoff-Aktien und wirft weiterhin wahnsinnige Gewinne für Anleger ab. Doch wie wird sich der Aktienkurs in der nächsten Zeit entwickeln? In unserem brandaktuellen Sonderreport gehen wir dem auf den Grund und geben eine ausführliche Analyse der Impfstoff-Aktien. Hier kostenlos abrufen.

Jedoch sollte man die Aktie auch mit Vorsicht genießen. Als die Aktie das letzte mal den Wert von 180 überschritten hatte, gab es einen Rücksetzer, den es so noch nie gegeben hat. Nur noch 120 Euro hat die Aktie gemessen. Muss man sich also wieder auf so etwas gefasst machen? Es ist alles möglich, denn eine einzige schlechte Nachricht kann diese Aktie aus der Bahn werfen.

Es ist also weiterhin ein Ritt auf der Rasierklinge und niemand weiß genau, was von dieser Aktie zu halten ist. Es könnte alles passieren und es benötigt somit eine Menge Know-How, um diese Aktie vernünftig einschätzen zu können. Eindeutig festzustellen ist aber auf jeden Fall, dass die Aktie heute um 0,69 Prozent zulegt und dadurch um 1,15 Euro auf 168,75 Euro wächst!

