FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag gestiegen. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei einem Tageshoch von 1,2253 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2225 (Montag: 1,2201) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8180 (0,8196) Euro.

Robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone stützten den Euro. So ist die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone im Mai laut einer Umfrage des Marktforschungsunternehmens IHS Markit auf den höchsten Stand seit Beginn der Umfrage im Juni 1997 gestiegen. Ein ebenfalls stärker als erwartet ausgefallener Anstieg der Stimmung in den Industriebetrieben der USA konnte den Euro am Nachmittag nicht belasten.