Anlegerverlag Moderna – Die Party beginnt! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 01.06.2021, 16:32 | 50 | 0 | 0 01.06.2021, 16:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Moderna begeht den Tag heute mit einem Paukenschlag. Immerhin wird die Aktie mit einem Plus von rund zwei Prozent gehandelt. Der Titel landet damit in Top/Flo-Liste ganz weit vorne. Während momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den nächsten Tagen weitergeht. Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Moderna, finden Sie hier einen ausführlichen Sonderreport. Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund fünf Prozent. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 157,98 EUR ausgebildet. Durch diese Rallye gibt es jetzt neue Gewinnchancen! Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, können sich Langfrist-Anleger ein Lächeln nicht verkneifen. Demnach befindet sich Moderna in Aufwärtstrends, da diese Durchschnittlinie bei 120,15 EUR verläuft. Damit zeigt sich wieder einmal, dass das Überraschungspotenzial in Aufwärtstrends eindeutig auf der Oberseite liegt. Fazit: Diese Moderna-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.





