Postbank kündigt Erstattung von Gebühren an - in Einzelfällen Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 01.06.2021, 16:52 | Pauschale Rückzahlungen nach dem AGB-Urteil? Nicht mit der Postbank: Die Tochter der Deutschen Bank will jetzt von Fall zu Fall entscheiden.

