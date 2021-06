Lufthansa will sich so schnell wie möglich von staatlichen Rettungskrediten befreien

Mit der deutlichen Entspannung bei der Corona-Pandemie nehmen die Geschäfte bei Lufthansa jetzt wieder etwas an Fahrt auf. Dennoch muss der Konzern auch künftig mit den altbekannten Herausforderungen kämpfen, was das Aufwärtspotenzial bei der Aktie …

Mit der deutlichen Entspannung bei der Corona-Pandemie nehmen die Geschäfte bei Lufthansa jetzt wieder etwas an Fahrt auf. Dennoch muss der Konzern auch künftig mit den altbekannten Herausforderungen kämpfen, was das Aufwärtspotenzial bei der Aktie deutlich begrenzt.Die finanziell angeschlagene Fluggesellschaft Deutsche Lufthansa (DE0008232125) möchte die im Zuge der Covid-19-Pandemie erhaltenen Staatshilfen so rasch wie möglich zurückzahlen. So teilte jetzt Vorstandsmitglied Harry Hohmeister den Zeitungen der Funke Mediengruppe mit, dass es ...