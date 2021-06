Brent-Rohöl klettert über 71 USD - OPEC+ weitet Fördermengen vorerst nicht aus

Anzeige

London 01.06.2021 - Die Ölpreise bewegen sich am Dienstag deutlich nach oben. Die OPEC+ Staaten erwarten eine steigende Nachfrage, wollen zunächst die Produktion nicht weiter erhöhen.



Der Ölmarkt befindet sich seit mehr als einem Jahr in einem Ausnahmezustand. Die Förderländer haben ihren Ausstoß künstlich reduziert, um die Verwerfungen am Markt unter Kontrolle zu bringen. Die Förderkürzungen, die von einer sehr breiten Allianz von Förderländern getragen wird, haben dazu beigetragen, dass der langjährige Überhang der Lagerbestände abgebaut werden konnte.