Daimler und Nokia legen Streit bei

Daimler und Nokia haben mit einer Lizenzvereinbarung ihre Auseinandersetzungen um Mobilfunktechnologie des finnischen Konzerns beigelegt. Ein Lizenzvertrag sei unterzeichnet worden, meldet Daimler am Dienstag. „Mit diesem Lizenzvertrag lizenziert Nokia Mobilfunktechnologie an Daimler und erhält im Gegenzug dafür Zahlungen”, so der Autobauer, der keine finanziellen Details der Vereinbarungen nennt. Man verweist auf das mit Nokias ...