---------------------------------------------------------------------------

Ad hoc / Insider-Information gem. Art. 17 MAR



Behrens AG: Erfolgreiches Closing. Unternehmensverkauf zum 01.06.2021 wie geplant vollzogen.



Ahrensburg, 01. Juni 2021 - Die Joh. Friedrich Behrens AG gibt bekannt, dass heute nach der kartellrechtlichen Genehmigung und der

außenwirtschaftsrechtlichen Freigabe für die Übernahme sowie des Eintritts weiterer Bedingungen wie geplant das Closing erfolgt ist. Damit ist die Veräußerung des operativen Geschäftsbetriebs der Behrens-Gruppe an eine Tochtergesellschaft der GreatStar Europe AG, Erlen (Schweiz), vollzogen und die Übertragung des Geschäftsbetriebs der Behrens AG an den Käufer erfolgt. Tobias Fischer-Zernin, langjähriger Vorstand der Behrens AG, hat mit Wirkung zum 01. Juni 2021 sein Amt als Vorstand der Gesellschaft niedergelegt und der Aufsichtsrat die Amtsniederlegung angenommen. Zugleich wurde Herr Dirk Mennewisch mit Wirkung ab dem 01. Juni 2021 zum neuen Vorstand der Gesellschaft bestellt.



Der vorläufige Kaufpreis liegt nach wie vor bei 27,9 Mio. Euro. Der endgültige Kaufpreis wird voraussichtlich in 45 Bankarbeitstagen feststehen. Die Beteiligten gehen auf dieser Basis weiterhin von einer Insolvenzquote zwischen 40 und 65 % und einer ersten Vorabausschüttung an die Gläubiger Ende 2021 aus. Weitere Informationen hierzu folgen.



Über die Joh. Friedrich Behrens AG

Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen. Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee. Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und produzierte Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und Klammergeräte) sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel, Klammern und Schrauben). Die Marken "BeA" und "KMR" stehen für Spitzenprodukte der Befestigungstechnik, die sich durch innovative Technologien, höchste Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden auszeichnen. Weltweit beschäftigt die Behrens-Gruppe über 400 Mitarbeiter und vertreibt ihre Produkte über Tochtergesellschaften und darüber hinaus mit fest etablierten Vertretungen in über 40 weiteren Ländern. Zu den Abnehmern gehören unter anderem Unternehmen aus der holzverarbeitenden Industrie, der Verpackungsindustrie, der Bauindustrie und der Automobilindustrie. Eine wesentliche Stärke der Behrens-Gruppe ist neben dem innovativen Produktangebot, das kontinuierlich optimiert und erweitert wird, die ausgeprägte Servicephilosophie.