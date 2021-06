Aus technischer Sicht ist trotz des Abschlags alles im Lot. Denn wichtige Tops sind unverändert in unmittelbarer Reichweite. Immerhin reicht ein Kursgewinn von rund sechs Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs herauszubilden. Bisher bedeuten 26,07 EUR diesen Höchstwert. Der Krimi dürfte also in den kommenden Tagen weiter gehen.

Trader, die gerne auf Turnarounds spekulieren, könnten die Korrektur zum Einstieg nutzen. Denn die Aktie befindet sich immer noch im Aufwärtstrend, da die 200-Tage-Linie derzeit bei 32,17 verläuft. Wer für PLUG POWER pessimistisch eingestellt ist, für den sind die heutigen Abschläge sicher Wasser auf die Mühlen.

Fazit: PLUG POWER kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.