„Unser deutscher Alleingang hilft dem Klima nicht“ Autor: Tichys Einblick | 01.06.2021, 18:20 | 116 | 0 | 0 01.06.2021, 18:20 | In seinem Anschreiben an seine Fraktionskollegen im Bundestag kündigt Hans-Jürgen Irmer „zum Thema Klimaschutzgesetzentwurf, dem zeitlichen Prozedere und zum Inhalt unserer Klimapolitik einige kritisch-konstruktive Anmerkungen“ an, die er auch in seiner „ehemaligen Eigenschaft als Geograf, zu dessen Fachbereich auch die Klimageografie gehörte“, mache. Wir dokumentieren den Text komplett ohne Kürzungen. Statt Hektik und Hysterie: Klimapolitik mit Verstand – Der Beitrag „Unser deutscher Alleingang hilft dem Klima nicht“ erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Dokumentation.

