Curaleaf: CURA // ISIN: CA23126M1023

Curaleaf macht es seiner Zielgruppe einfach: Schließlich will nicht jeder ein Hanfprodukt saugend durch die Lunge wandern lassen, wenn es auch schluckend durch den Magen geht. Daher hat man flugs ein paar flockige Rezepte hingeworfen, mit, bitte nicht wundern, einer ordentlichen Cannabis-Infusion inklusive. „Gurkensalat mit Cannabis-Dressing“ klingt schon mal vielversprechend, aber so richtig angeturnt sind wir von den „Lemon Coconut Cannabliss Balls“. Klar, backen ist nicht kochen, das weiß jeder, der je versucht hat, Backrezepte mit lockerer Hand anzugehen: In diesem Metier muss alles peinlich genau abgewogen sein, sonst droht das Backdesaster. Oder, wie es Gaston Lenôtre ausdrückte, weltberühmter Konditor und Chocolatier, der in seiner Pariser „École Lenôtre“ die weltbesten Zuckerbäcker ausgebildet hat: „Si on fait les choses à moitié, je hurle”, „macht es jemand halb-halb, fange ich an zu schreien.“

Bei uns wäre er ruhig geblieben, vermutlich sprachlos vor Begeisterung, denn, um in unserer Sprache zu bleiben: Die Lemon Coconut Cannabliss Balls liefen sowas von genau in den Zielbereich ein, da blieb uns selbst die Spucke weg. Daher, Curaleaf, weiter so: Wir warten schon gespannt auf die nächsten Rezepte mit lecker Cannabis-Infusionen.

Szenario 1 Primärszenario 72%

Auch die Aktie macht es uns recht einfach, hält sie sich doch an das Primärszenario mit seiner Wahrscheinlichkeit von 72%. Noch befindet sich der Wert in unserem Zielbereich, der gelben Box. Von dort streben die Bullen ein Preisniveau bei C$35.00 an, müssen auf dem Weg dorthin aber zwingend den Widerstand bei C$23.30 nehmen. Solange die Aktie darunter liegt, planen wir die Alternative mit ein.

Szenario 2 Alternativszenario 28%

In diesem Sekundärszenario mit der Wahrscheinlichkeit von 28% bringen die Bären den Kurs unter das Niveau des Zielbereichs und der darunter liegenden Unterstützung bei C$15.32. Würden sie dann auch noch die Unterstützung bei C$12.99 knacken, könnte der Titel in den Tiefen des Charts verschwinden, weil damit die Tiefs vom April letzten Jahres angelaufen würden. Doch grundsätzlich ist die Aktie bullisch ausgelegt und sollte auch weiterhin dem Primärszenario folgen.

