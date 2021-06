NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DIE ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER SONSTIGE JURISDIKTIONEN, IN DENEN EINE SOLCHE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. BITTE LESEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG.



Delticom AG (ISIN: DE0005146807): Vorstand beschließt Bezugsrechtsfreie Kapitalerhöhung um bis zu 1.246.333 neue Aktien und Bezugsrechtskapitalerhöhung um bis zu 1.121.700 neue Aktien

Hannover, 1. Juni 2021 - Der Vorstand der Delticom AG hat heute beschlossen, das bestehende Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 12.463.331,00 um bis zu EUR 1.246.333,00 durch Ausgabe von bis zu 1.246.333 neuen, nennbetragslosen, auf den Namen lautenden Stückaktien aus dem genehmigten Kapital 2017 gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts zu erhöhen ("Bezugsrechtsfreie Kapitalerhöhung"). Die neuen Aktien werden prospektfrei qualifizierten Anlegern im Sinne von Art. 2 lit. e) der Verordnung (EU) Nr. 2017/1129 angeboten.

Des Weiteren hat der Vorstand beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um weitere bis zu EUR 1.121.700,00 durch Ausgabe von bis zu 1.121.700 neuen, nennbetragslosen, auf den Namen lautenden Stückaktien aus dem genehmigten Kapital 2017 gegen Bareinlagen unter Einräumung des Bezugsrechts an die Aktionäre der Gesellschaft ("Bezugsrechtskapitalerhöhung" und, zusammen mit der Bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung, "Kapitalerhöhungen") zu erhöhen. Auch die Aktien aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung werden prospektfrei angeboten.