Die Anleger von Plug Power sind gerade in heller Aufruhr. Denn die Aktie des amerikanischen Unternehmens stürzt mal wieder ab! Das hat man hier leider in den vergangenen Tagen, Wochen und Monaten zu oft erlebt, sodass die Anleger bereits bei der kleinsten Kleinigkeit einen Schock bekommen. Wird es hier nun wieder richtig übel ausgehen?

Was für ein unglaublicher Tag mal wieder bei Plug Power. Der Brennstoffzellenhersteller, der sich mit seiner Technologie als nachhaltiges und innovatives Unternehmen präsentiert, wird mal wieder völlig abgefertigt. Die Anleger könnten nun wieder reihenweise abspringen und dürften auf derartige Entwicklungen wirklich keine Lust mehr haben. Kommt also der nächste große Crash?

Es bleibt auf jeden Fall weiter spannend um die Aktie von Plug Power, die weiterhin noch lange nicht in ruhigen Fahrwassern angekommen ist. Der kontinuierliche Aufwärtstrend wurde nun also wieder gestoppt, wie sich an der heutigen Kursentwicklung zeigt. Der Kurs fällt um 0,64 Prozent ins Tal und verliert somit 0,17 Euro. Der Preis eines Anteilsscheins liegt dadurch bei 25,74 Euro!

