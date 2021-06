Fresenius (FRE): die Aktie des Gesundheitskonzerns sieht attraktiv aus!

In der Krise wurden zahlreiche Behandlungen in den Helios-Kliniken aufgeschoben.

Rückblick: Die Fresenius-Aktie legte in den vergangenen 6 Monaten fast 18 Prozent zu. Nach dem letzten Pivot-Hoch geriet sie zwei Mal in die Nähe des 20er-EMA, wo sich nun eine solide Unterstützung ausgebildet hat.

Chart vom 01.06.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 44.0099 EUR

Meine Expertenmeinung zu FRE

Meinung: In der Krise wurden zahlreiche Behandlungen in den Helios-Kliniken aufgeschoben. Hinzu kommt, dass beim Dialyse-Spezialisten Fresenius Medical Care sind zahlreiche Patienten an Corona verstarben. Dennoch schreibt das Unternehmen schwarze Zahlen, die nur wenig schlechter als vor der Pandemie sind.

Setup:

Mögliches Setup: Unser Long-Einstieg läge über dem Tageshoch der Kerze vom Dienstag, der Stopp Loss käme unter das tief vom vergangenen Donnerstag und als Kursziel nehmen wir das Pivot-Hoch vom 21. Mai ins Visier.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in FRE.

Veröffentlichungsdatum: 01.06.2021

