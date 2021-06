Heute wieder viel Optimismus in Sachen Konjunktur nach Corona - und noch glauben die Märkte der Fed und anderen Notenbanken offensichtlich, dass die Inflation "transitory". Aber einige Dickfische sichern sich bereits ab

Heute wieder viel Optimismus in Sachen Konjunktur nach Corona - und noch glauben die Märkte der Fed und anderen Notenbanken offensichtlich, dass die Inflation "transitory". Aber einige Dickfische sichern sich bereits ab gegen eine böse Überraschung, sichtbar am sogenannten Skew-Index mit einem selten hohen Stand über 150. Die Daten wie heute der ISM Index oder die Verbraucherpreise aus er Eurozone weisen darauf hin, dass die Inflation wohl doch dauerhafter sein dürfte. Und heute gab es plötzliche und heftige Bewegungen bei den US-Indizes - ein Zeichen für zunehmende Nervosität? Der Dax heute mit neuem Allzeithoch - Daten zeigen, dass viel Geld in die deutlich billigeren europäischen Indizes fließen..

