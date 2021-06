Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aldous Huxley: Brave New World – Schöne neue Welt Ganz so weit sind wir noch nicht. Noch wird der Nachwuchs nicht in Flaschen herangezogen. Und noch sind nicht ausnahmslos alle glücklich mit ihrem Schicksal. Noch leben wir nicht in der von Huxley im Jahr 1932 beschriebenen „brave new world“, in der …