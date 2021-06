Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Anlegerverlag Macht der Bitcoin jetzt dauerhaft schlapp? DAS sind die neusten Kursaussichten! Dramatische Kursentwicklung mal wieder beim Bitcoin. Hier vergeht mittlerweile kein Tag mehr, an dem der Kursverlauf nicht völlig durchgerüttelt wird. Wird es hier bald mal Stabilität im Kursverlauf geben oder wird es weiterhin so volatil hin und her gehen? Was hier vor sich geht, ist mittlerweile nicht mehr logisch zu erklären, sodass man wirklich mit […]