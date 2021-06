Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Datron Neue Prognose für 2021 Die Scale-notierte Datron hebt die Prognosen an. „Diese Entwicklung ist maßgeblich auf den in Folge des Abklingens der Covid-19-Pandemie deutlich erhöhten Umsatz und Auftragseingang im laufenden 2. Quartal zurück zu führen”, heißt es am Dienstag …