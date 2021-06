Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Agrarius Wertberichtigung nicht notwendig Agrarius hat für die Tochter Tomtim Tomnatic in Rumänien einen Impairment Test in Auftrag gegeben. Dabei ging es um eine mögliche Wertberichtigung von Krediten in Höhe von rund 1 Million Euro. Der Test ist positiv ausgefallen. Somit ist eine …