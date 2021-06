Marcus Resch ist nicht mehr Finanzvorstand von First Sensor. Er hat sein Amt gestern niedergelegt. Dies geschieht im Rahmen der Neuaufstellung des Vorstands aufgrund der Übernahme durch TE Connectivity Sensors Germany.Dazu der ausgeschiedenen CFO Resch: „Knapp ein Jahr nach dem Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags ist die Integration der First Sensor AG in die TE Connectivity mit der Umstellung interner ...