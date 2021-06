TUI, Deutsche Lufthansa, Fraport – Tourismusbranche mit Schwung aus der Corona-Krise

Zyklischen Werte befinden sich nach der schrittweisen Wiedereröffnung weiter im Aufwind. Fraport bekommt grünes Licht für eine Kapitalerhöhung. TUI treibt die Digitalisierung des Unternehmens weiter voran. Nachdem schon die Deutsche Lufthansa …

Zyklischen Werte befinden sich nach der schrittweisen Wiedereröffnung weiter im Aufwind. Fraport bekommt grünes Licht für eine Kapitalerhöhung. TUI treibt die Digitalisierung des Unternehmens weiter voran.Nachdem schon die Deutsche Lufthansa (DE0008232125) am frühen Morgen den Investoren durch eine Erweiterung des Flugverkehrs Hoffnung auf eine baldige Erholung der Tourismusbranche machte, legte TUI (DE000TUAG000) am Nachmittag nach. Nach der Bekanntgabe des Verkaufs von 21 Objekten eines Immobilienportfolios an die Familie Rui stieg der Kurs schon am ...