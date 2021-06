Insgesamt befindet sich Rohöl der US-Sorte Western Texas Intermediate (WTI) noch immer in einem intakten Aufwärtstrend seit April letzten Jahres und stieg infolgedessen im ersten Quartal 2021 auf 68,19 US-Dollar und somit einer sehr wichtigen Hürde aus den letzten Jahren an. Nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer auf 57,26 US-Dollar nahmen sich Käufer dem Wert wieder vor und drückten die Notierungen im gestrigen Handel erneut an diese Widerstandszone. Ein Ausbruch darüber ist zwar noch nicht geglückt, könnte aber mit weiterem Pressing durchaus noch in dieser Woche stattfinden und damit ein Folgekaufsignal aktivieren.

Anziehende Nachfrage in Q4 erwartet

Gelingt es per Wochenschlusskurs den markanten Widerstand verlaufend um 68,00 US-Dollar nachhaltig zu brechen, werden weitere Zugewinne bei WTI zunächst in den Bereich von 71,05 US-Dollar sehr wahrscheinlich. Darüber könnte es dann weiter zu den Hochs aus Anfang 2020 bei 75,44 US-Dollar aufwärts gehen. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN VQ6RTY ergibt sich somit eine Renditechance von 95 Prozent. Allerdings könnte es im Bereich von 68,00 US-Dollar noch zu einem Doppelhoch kommen, dieses wurde allerdings erst unterhalb von 61,56 US-Dollar merklich an Bedeutung gewinnen und könnte infolgedessen Abschläge auf 57,26 US-Dollar hervorrufen.