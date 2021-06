Seit Wochen bewegt sich der DAX in einer ausgeprägten Seitwärtsrange. Immer wieder versucht er mit dynamischen Anläufen aus dieser nach oben auszubrechen. Unterstützung erhält er von den Indikatoren dabei nicht.

Seit Wochen bewegt sich der DAX in einer ausgeprägten Seitwärtsrange. Immer wieder versucht er mit dynamischen Anläufen aus dieser nach oben auszubrechen. Unterstützung erhält er von den Indikatoren dabei nicht. Entsprechend scheitert das deutsche Leitbarometer immer wieder an der oberen Trendkanalbegrenzung. Ein solcher Ausbruchsversuch wurde auch gestern gestartet. Allerdings waren die Umsätze sehr gering, weshalb das bereits erreichte Ausbruchsniveau nicht gehalten werden konnte. Gestern ist ein Shooting-Star entstanden. Solche Formationen stellen Intraday-Trendwenden dar. Es handelt sich dabei um eine Stimmungswende die im Handelsverlauf auftritt und die Marktteilnehmer zu Gewinnmitnahmen veranlasst, obwohl zum Handelsauftakt noch eine recht gute Stimmung herrschte. Allerdings handelt es sich bei dem gestrigen Shooting-Star um ein eher schwaches Signal, da kein ausgeprägter Aufwärtstrend zuvor entstanden ist. Trotzdem ist es fraglich, ob der Ausbruch gelingt. So wie sich die Lage seit Wochen darstellt, sieht es nach einem erneuten Scheitern im Widerstandsbereich aus. Somit kann von einem Startschuss noch nicht die Rede sein. Offenbar benötigt der DAX noch einen neuen Anlauf für einen Ausbruch nach oben.

