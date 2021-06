Zink wird immer knapper und vor allem in Nordamerika kommt es zu empfindlichen Angebotseinbussen in den nächsten Jahren.

Bild: Griffin Mining Zinkmine in China, größter Zinkproduzent des Landes.

Die Industriemetalle sind im Aufwind und Zink ist ein großer Profiteur! So hat sich Zink in den letzten 12 Monaten zum heimlichen Star bei den Basismetallen entwickelt und notiert aktuell knapp über der Marke von 3.000 USD. So hoch wie schon fast 3 Jahre nicht mehr!

Quelle: finanzen.net

Die Zeit für Industriemetalle wie etwa Zink, Kupfer, Blei oder Nickel sind sehr gut. Lagen die Preise für Industriemetalle kurz nach Ausbruch der Corona-Krise im März 2020 noch so niedrig wie lange nicht mehr, ist inzwischen eine Wende eingetreten. Der Preis für Zink konnte mehr als 1.000 USD zulegen.

Knappes Angebot und weltweite Erholung der Wirtschaft

Insbesondere die noch stärkere wirtschaftliche Erholung in China wirkt derzeit positiv auf die Industriemetalle. Das Reich der Mitte, das als erstes von der Epidemie betroffen war und drastische Eindämmungsmaßnahmen beschloss, ist mittlerweile in der Pandemiebekämpfung den anderen Ländern voraus. China begann bereits vor einigen Monaten, die wirtschaftlichen Aktivitäten wieder hochzufahren. Damit kehrt nach und nach der größte Nachfrager an den Markt zurück, denn China ist für die Hälfte des globalen Industriemetallverbrauchs verantwortlich. Darüber hinaus helfen die von der dortigen Regierung beschlossenen oder in Aussicht gestellten Stimulusprogramme. Durch zusätzliche Infrastrukturmaßnahmen wird vor allem die Nachfrage nach Basismetallen weiter steigen. Auch die schrittweisen Lockerungsmaßnahmen und die damit verbundenen Hoffnungen auf eine ökonomische Erholung in anderen Ländern dürften die Industriemetalle unterstützen.

Gleichzeitig ist das Angebot bei vielen Industriemetallen knapp

Das sollte den Preisen weiterhin Auftrieb geben. Beispielsweise mussten große Kupferproduzenten in Chile und Peru ihre Minen im Rahmen der Lockdowns vorübergehend schließen. Bei anderen Metallen wie Nickel und Zink war das schon vor Corona der Fall, denn die Produzenten konnten bei den niedrigen Preisen nicht mehr kostendeckend arbeiten. Die Pandemie hatte die Situation sogar noch verschärft.

Zink: Universell einsetzbares Metall für eine bessere und gesündere Zukunft

Das Alles-Könner-Metall Zink ist nicht nur ein Spurenelement, das der menschliche Körper braucht, um gesund zu sein, sondern auch für Pflanzen und Tiere ist Zink ein lebenswichtiges Element. Die chemische und pharmazeutische Industrie verwendet es. In der metallischen Form wird Zink in der Automobilbranche, in der Bauindustrie oder im Maschinenbau verwendet. Nach Kupfer, Aluminium und Eisen ist Zink das Metall, das am häufigsten verarbeitet wird, vor allem als Korrosionsschutz für Eisen, daneben auch bei Trockenbatterien oder im Bauwesen. Eine neue Sparte, die für steigenden Zinkverbrauch sorgen könnte, ist die Verwendung als Düngemittel. Somit gibt es die unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten, die in Zeiten der nachhaltigen Energiewende und des Umweltschutzes enorm profitieren sollten.

Weltweiter Nachfrage-Boom hält an

Die International Lead and Zinc Study Group prognostiziert für das laufende Jahr einen Anstieg der globalen Zinknachfrage um 4,2 Prozent auf 13,52 Millionen Tonnen. Bei der Produktion wird mit einer Steigerung der weltweiten Zinkproduktion um 2,9 Prozent auf 13,99 Millionen Tonnen gerechnet. Auch wenn 2021 (noch) ein Überschuss an Zink vorhanden ist, so ist ein Investment in das Metall doch überlegenswert, denn mit einer steigenden Wirtschaftserholung noch in diesem Jahr ist auszugehen.

Absoluter Nutznießer sollte Chinas größter Zinkproduzent Griffin Mining sein. Aufgrund des Klimas kann in der Caijianying-Mine ganzjährig Zink, Gold, Silber und Blei produziert werden, wobei die Produktion noch stark gesteigert werden kann.

Die beiden wichtigsten Zinkabbaulager in Kanada stehen unter der Herrschaft von Osisko Metals. Das Pine Point Mining Camp liegt in den Nordwest Territorien und wird hochgradige Zink- und Bleikonzentrate liefern können. Weltweit wird es die neuntgrößte Liegenschaft sein. Das zweite Projekt von Osisko Metals ist das Bathurst Mining Camp im nördlichen New Brunswick. Beständig gute Bohrergebnisse zeigen die Qualität der Projekte.

Mühlenanlage Griffin Mining, Caijiaying Mine, China

Volle Kraft voraus!

Mitte Februar 2021 verkündete Chinas größter Zinkproduzent Griffin Mining (IK) eine neue globale Mineralressourcenbilanz, die eine Steigerung der Mineralressourcen in der Zink-Gold-Mine Caijiaying um 50% auf 101,5 Millionen Tonnen beinhaltet, was zu einer Gesamtmenge an enthaltenem Metall von etwa 4,0 Millionen Tonnen Zinkmetall, 0,6 Millionen Tonnen Bleimetall, 88,8 Millionen Unzen Silber und 1,59 Millionen Unzen Gold führt. Über ein gemeinsames Joint Venture hält Griffin Mining 88,8% an der Caijiaying-Mine, ca. 250 Straßenkilometer nordwestlich von Peking in der Provinz Hebei. Die restlichen 11,2% liegen beim chinesischen Staat. Die Lagerstätte erstreckt sich über 8,1 km² Bergbau- und Explorationspachtgebiet, einschließlich der Mine und der Verarbeitungsanlagen und verfügt über ein hervorragendes Infrastrukturnetz.

Trotz Corona-Einschränkungen war 2020 ein herausragendes Jahr für den Bergbaukonzern, in dem durch das Erreichen verschiedenster Meilensteine der Weg für eine erfolgreiche Zukunft geebnet werden konnte.

Die Mineralressourcen bei Caijiaying sind auf vier "Zonen" verteilt, wobei sich die Hauptader über 3 km erstreckt. Die Zonen II, III und VIII sind alle von der bestehenden Mineninfrastruktur aus zugänglich, während sich die Zone V nur 0,8 km westlich von Zone II befindet. Zone III wird derzeit abgebaut, wobei die Mineralisierung in der Tiefe und in alle Richtungen offen ist. Die zuletzt erfolgte Vergabe der Bergbaulizenz für Zone II und die Erweiterung der Zone III wird den Betrieb erheblich ausweiten. Die jüngste Ressourcenerhöhung und die Genehmigungen der Bergbaulizenzen haben nun den Beginn eines Erschließungsprogramms ausgelöst, das eine Produktionssteigerung auf 1,5 Mio. Tonnen pro Jahr ermöglichen soll, was eine Produktionssteigerung von 80 % in den nächsten zwei Jahren bedeutet. Die Verarbeitungskapazität dazu ist bereits vorhanden, da die Anlage in letzter Zeit von 200.000 tpa Durchsatz auf 1,5 Millionen tpa aufgerüstet wurde. Die Entwicklungsarbeiten bis zum Produktionsstart für Zone II werden voraussichtlich 12 Monate dauern. In Zukunft könnte eine zusätzliche Minenerweiterung durch die Einbeziehung der Mineralressourcen der Zonen V und VIII erfolgen, die sich innerhalb der Retention Licence des Unternehmens befinden, die westlich von Zone II bzw. nördlich von Zone III angrenzt. Die Retention Licence ist für zwei Jahre gültig und ist der erste Schritt im Prozess der Umwandlung des Gebiets in eine Minenlizenz. Weitere Untergrundexplorationen werden ebenfalls beginnen, um Ziele zu verfolgen, die aus dem neuen Strukturmodell, das aus den Daten der Zone III erstellt wurde, generiert wurden. Dadurch dass bisher bereits 7 Zonen mir Mineralisierungen identifiziert wurden, besteht weiteres Potential zur Ressourcenerhöhung. Ebenfalls sehr gut aufgestellt ist man im Bereich des Managements. Dort besitzt man ein starkes Team mit umfangreicher Erfahrung in den Bereichen Bergbau, Schwellenländer und Unternehmensfinanzierung. Einige Direktoren waren bereits Hauptverantwortlich an der Entdeckung und Erschließung mehrerer bemerkenswerter Minen beteiligt. Dieses Experten-Team konnte auch für das Jahr 2020 wieder hervorragende Ergebniszahlen verkünden. Der Betriebsumsatz ging zwar, aufgrund der pandemie-bedingten Betriebsunterbrechungen im 1. Quartal 2020, um 8,3% auf 75,4 Millionen US-Dollar zurück, doch das konnte dem Betriebsgewinn nichts anhaben. Der Konzern verzeichnete unterm Strich einen Anstieg des Betriebsgewinns um 6,5 % im Vergleich zu 2019, was vor allem auf höhere erhaltene Zinkmetallpreise und geringere Kosten zurückzuführen ist. So konnte der Cashflow aus dem Betrieb in Höhe von 24,4 Millionen US-Dollar für die Weiterentwicklung der Mine und der Anlagen verwendet werden. Wie Sie sehen, wird das Kapital für die Unternehmensentwicklung durch die Cash-Generierung in der Mine finanziert. Dies, in Kombination mit einem kostengünstigen Betrieb und keinerlei Schulden, bedeutet eine gute finanzielle Ausgangsituation.

Interview mit Roger Goodwin zu den Jahreszahlen 2020:

Kanadas Zink-Perle

In Kanada nimmt Osisko Metals (IK) eine ganz wichtige Rolle in der Zink-Produktion ein, denn der zur sehr erfolgreichen Unternehmensgruppe Osisko Mining und Royalty gehörende Konzern kontrolliert zurzeit zwei der wichtigsten Zinkabbaugebiete Kanadas.

Die erste wichtige Liegenschaft ist das ‚Pine Point Mining Camp‘, das sich am Südufer des ‚Great Slave Lake‘ befindet und laut Vormachbarkeitsstudie schon jetzt einen Nettogegenwartswert nach Steuern von 500 Millionen CAD und einem internen Zinsfuß von 29,6 % besitzt. Die anfängliche Lebensdauer der Mine beträgt 10 Jahre mit All-In Kosten von nur 0,82 USD pro Pfund. Die vorgeschlagene Mine wird, wenn sie in Produktion geht, die viertgrößte in Amerika werden und die neuntgrößte der Welt , die hochgradige Zink- und Bleikonzentrate produzieren wird. Das Großprojekt befindet sich in den Northwest Territories und verfügt über eine hervorragende Infrastruktur. Es liegt nur 42 Kilometer vom Hay River entfernt, der als die Drehscheibe des Nordens bekannt ist. Hinzu kommt ein CN Rail Eisenbahnknotenpunkt aus Edmonton und ein Flughafen. Das Projekt verfügt über einen geteerten Autobahnzugang und vor Ort über kostengünstige Wasserkraft vom benachbarten Taltson-Staudamm. First Nation Vereinbarungen sind außerdem bereits in Kraft. ‚Pine Point‘ beherbergt schon jetzt eine ‚angezeigte‘ Mineralressource von 12,9 Millionen Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von extrem hohen 6,29 % Zinkäquivalent. Hinzu kommen noch rund 37,6 Millionen Tonnen in der ‚abgeleiteten‘-Kategorie, mit einem Gehalt von 6,80 % Zinkäquivalent. Explorations- und Erweiterungsmöglichkeiten sind auch genügend vorhanden, da die über ein Dutzend immer noch offenen Lagerstätten entlang des Streichs die anfängliche prognostizierte ‚Pine-Point‘-Lebensdauer von zehn Jahren substanziell verlängern können.

Die im Januar 2021 bekanntgegebenen Explorations- und Erschließungspläne für das ‚Pine Point‘-Projekt zeigen klar, in welche Richtung Osisko Metals sein Projekt in den Nordwest-Territorien Kanadas ausrichten wird: nämlich weniger Risiko und mehr Wirtschaftlichkeit . Im Detail steht eine, bereits fast abgeschlossene, 3.000 Meter Winterkampagne auf dem Plan, die sich auf ‚Infill‘- und Erweiterungsbohrungen im westlichen Bereich von ‚Pine Point‘ konzentrieren soll. Die Überführung eines Großteils der drei hochgradigen prismatischen Lagerstätten in die hochwertige ‚angezeigte‘-Ressourcenkategorie steht dabei ganz oben auf der Agenda der Arbeiten. Die bisherigen Bohrergebnisse bestätigten bzw. übertrafen die hochgradigen Mineralisierung innerhalb der Western Prismatic-Lagerstätten bei Pine Point. Wichtig ist, dass viele dieser Lagerstätten seitlich in die Tabular-Mineralisierung übergehen und entlang des Streichs offen bleiben. Diese werden in diesem Sommer als Teil des Ressourcenerweiterungsprogramms eine Priorität für Folgebohrungen sein, ebenso wie Bereiche mit mineralisierten verwaisten Bohrlöchern auf dem gesamten Grundstück. Die derzeit laufende Flow-Through-Kapitalerhöhung in Höhe von 5 Millionen CAD wird es Osisko Metals zusätzlich ermöglichen, das Bohrprogramm, das im Juni wieder aufgenommen werden soll, fortzusetzen und zu beschleunigen. Für das kommende Jahr 2022 kündigte Osisko zudem ein Update der Mineralressourcenschätzung und Wirtschaftlichkeitsstudie an, um die anhaltend positive Preisentwicklung von Zink und Blei noch genauer abzubilden. Um in Sachen Genehmigung Geschwindigkeit aufnehmen zu können, wurde die Umweltprüfung inklusive Wirtschaftlichkeitsstudien-konformer Projektbeschreibung im Februar diesen Jahres eingereicht. Mit einem positiven Entscheid rechnet man bei Osisko für das 3. Quartal 2023. Daran schließt sich dann die Projektgenehmigungsphase an, die wiederum im 3. Quartal 2024 abgeschlossen sein sollte.

Die zweite wichtige Liegenschaft des Unternehmens ist das ‚Bathurst Mining Camp‘ im Norden von New Brunswick. Dieses Projekt besteht aus 23 Claims, die sich über fast 60.000 Hektar erstrecken und es verfügt über eine ‚angezeigte‘ Mineralressource von 1,96 Millionen Tonnen Erz mit einem Gehalt von 5,77 % Zink, 2,38 % Blei, 0,22 % Kupfer und 68,9 g/t Silber (9 % Zinkäquivalent), sowie eine ‚abgeleitete‘ Mineralressource von 3,85 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 5,34 % Zink, 1,49 % Blei, 0,32 % Kupfer und 47,7 g/t Silber (7,96 % Zinkäquivalent) in den Lagerstätten ‚Key Anacon‘ und ‚Gilmour South‘. Diese beiden Grundstücke befinden sich im östlichen Teil des Bathurst Mining Camp und das Gebiet beherbergt eine zink-, blei-, kupfer- und silberhaltige Sulfidmineralisierung, Wirtsgesteinstypen und eine Alteration, die der schichtförmigen Zink-Blei-Sulfidmineralisierung Brunswick Nr. 12 und Brunswick Nr. 6 ähnelt, die auch als "Brunswick Belt" bekannt ist. Das Gebiet Key Anacon - Gilmour South beinhaltet den Brunswick-Horizont, der sich von den produktiven Minen Brunswick Nr. 12 und Nr. 6 bis Gilmour South erstreckt und sich über weitere 37 Kilometer fortsetzt, bevor er die Hauptlagerstätte Key Anacon erreicht. Gilmour South befindet sich etwa 27 Kilometer südwestlich des Key Anacon-Geländes und ist durch wichtige Forststraßen mit diesem verbunden. Der Brunswick Belt rechtfertigt eine Exploration auf Basis neuer Ideen und Konzepte, die vom Team von Osisko Metals entwickelt wurden, da eine Reihe von bedeutenden historischen Lagerstätten weder im Kontext des aktuellen Zinkmarktes noch in Bezug auf ihr Explorationspotenzial bewertet wurden. Osisko Metals hat eine innovative geologische Analyse der Lagerstätten Key Anacon Main und Titan sowie des Brunswick-Gürtels in diesem Gebiet abgeschlossen, die zehn neue Greenfield-Explorationsziele ergab. Nach den jüngsten Absteckungen in der Nähe der Grundstücke Key Anacon und Gilmour South sowie der ehemaligen produzierenden Minen Brunswick No. 6 und No. 12 besitzt das Unternehmen nun 100 % des Brunswick Horizon, der sich über eine Streichlänge von 72 Kilometern erstreckt. Alle Ziele liegen zwischen der Oberfläche und 200 Metern vertikaler Tiefe und werden durch Bohrungen erprobt. Doch nach der Veröffentlichung der soliden PEA bei Pine Point konzentriert sich Osisko Metals derzeit eher auf die Erschließung dieses Flaggschiff-Zink-Blei-Projekts, so dass im August 2020 eine Optionsvereinbarung mit Komet Resources Inc. über das Brunswick Belt Explorationsgrundstück abgeschlossen wurde. Die Option ermöglicht es Komet, eine Beteiligung von bis zu 75 % zu erwerben, indem es einen Gesamtbetrag von 15 Millionen Dollar in drei Stufen über einen Zeitraum von sieben Jahren bezahlt. Dieses Abkommen wird die Weiterentwicklung des Grundstücks Brunswick Belt ermöglichen, ohne dass es zu einer weiteren finanziellen Verwässerung für die Aktionäre kommt.

Fazit:

Für Robert Wares, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Osisko Metals, hat die vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie aus 2020 klar gezeigt, dass ‚Pine Point‘ seiner Rolle als ein Tier-1-Zink-Entwicklungsprojekt mehr als gerecht geworden ist und außergewöhnliche Tagebau-Metallgüten mit einer vorhandenen Infrastruktur und prognostizierten niedrigen Betriebskosten vereint. Diese erstklassige Kombination verweist klar auf das Top-10-Potenzial unter den globalen Zink-Produzenten, das dieses Projekt aufweist. Basierend auf diesem Erfolg wird der Fokus auf eine weitere Wertsteigerung mithilfe der für 2021 geplanten Bohrkampagne und dank der hydrogeologischen Studien von ‚Pine Point‘ gesetzt.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt (IK): Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

CEO Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ►: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ►: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1