Foto: finanzbusiness "Nachfolgeregelungen sind keine Schwarz-Weiß-Angelegenheit", sagt Bernhard Brinker Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 73 | 0 | 0 02.06.2021, 07:44 | Der Head of Corporate Client Banking & Specialized Industries in der DACH-Region bei J.P. Morgan hat FinanzBusiness erzählt, was ihn bei den Erkenntnissen aus dem jüngsten 'Business Leaders Outlook Germany' überrascht hat und wie er sich das rege Interesse deutscher Mittelständler für eine Expansion außerhalb Europas erklärt.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer